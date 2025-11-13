Paraguay e India analizan inversiones en tecnología, energía, educación e infraestructura

Kumaran se reunió con Ramírez como parte de la agenda de su visita a la capital paraguaya, donde participará el viernes en la primera reunión de la Comisión Conjunta India-Paraguay, detalló la Cancillería en un comunicado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el temario entre ambos países abarca áreas como infraestructuras, el comercio, la tecnología, la educación y la ciberseguridad.

La nota destacó que empresarios de la India han mostrado interés en invertir en distintas áreas, así como en proyectos de irrigación de cultivos en la región del Chaco, en el oeste del país.

De igual forma, el mensaje indica que los inversionistas indios están interesados en iniciativas vinculadas al corredor vial Bioceánico, una red de carreteras que prevé unir el sur de Brasil con los puertos en el norte de Chile a través de Paraguay y Argentina.

Los diplomáticos también hablaron, según el comunicado, sobre becas para que estudiantes paraguayos se formen en centros tecnológicos de la India.

En junio pasado, durante su primera visita a ese país, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, con quien acordó impulsar proyectos en energías limpias y posibles alianzas en el ámbito espacial, mientras que sus Gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que estableció la Comisión Conjunta para "profundizar y ampliar los lazos de amistad y cooperación".

Peña se convirtió en el segundo jefe de Estado paraguayo en viajar a la India, país con el que Asunción estableció relaciones diplomáticas en 1961.