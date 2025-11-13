Pekín reclama avances en Nexperia ante Cuerpo, que ve margen para más inversión española

Wang acusó al Gobierno neerlandés de una “interferencia administrativa indebida” en el caso de Nexperia -propiedad china-, que calificó de violación del “espíritu de contrato” y origen de la “inestabilidad” actual en la cadena global de semiconductores.
Según el Ministerio de Comercio, de acuerdo a un comunicado publicado este jueves por la noche, China seguirá dialogando con Países Bajos “de manera racional y responsable”, pero espera que La Haya “revoque cuanto antes” sus decisiones y “corrija sus prácticas erróneas”.
Cuerpo subrayó en la reunión, celebrada este martes, que España “da gran importancia” a la relación económica con China y aseguró que Madrid está dispuesto a comunicarse con Países Bajos sobre este caso, puesto que la estabilidad de la cadena de suministro de chips “beneficia a todas las partes”.
El ministro destacó asimismo que existe margen para ampliar la presencia empresarial española en el país asiático, especialmente en sectores como la alimentación y la automoción.
Según el comunicado chino, las compañías españolas, “en particular las del sector porcino”, siguen siendo optimistas sobre las perspectivas del mercado chino y acogen positivamente las medidas de apertura anunciadas por Pekín.
Wang situó el encuentro en el contexto del “buen momento” de los intercambios bilaterales y recordó que el reciente pleno del Partido Comunista ha definido un nuevo plan de apertura económica para los próximos cinco años.
China, dijo, “da la bienvenida” a que empresas europeas, incluidas las españolas, amplíen su cooperación y aprovechen las oportunidades de su “amplio mercado”.
La reunión tuvo lugar coincidiendo con la visita de Estado de Felipe VI, la primera de un monarca español a China en 18 años y que culmina una intensa agenda bilateral en 2025.