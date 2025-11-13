Pekín reclama avances en Nexperia ante Cuerpo, que ve margen para más inversión española

Pekín, 14 nov (EFE).- El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, urgió a que se produzcan “pasos concretos” para resolver el conflicto en torno a la empresa tecnológica Nexperia durante su reunión en Pekín con el titular español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el marco del viaje de Estado de los reyes a China, informó este viernes el oficialista Global Times.