Petro designa a exmagistrado de la Corte Suprema como nuevo ministro de Justicia

"En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete", expresó Petro en X.

El exmagistrado, especialista en derecho comercial de la Universidad Externado, presidió la Corte Suprema entre 2007 y 2008 y en enero de 2025 fue condecorado con la Cruz de Boyacá en el grado de caballero, reconocimiento que destacó su "compromiso con la independencia judicial".

Montealegre, que había asumido la cartera en junio, renunció en octubre alegando que desea concentrarse en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe para impedir que la justicia absuelva "a un criminal de guerra".

En una carta dirigida a Petro, advirtió que hay "traidores" en el Gobierno y dijo que su "sola razón" para renunciar fue "la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese tribunal revocó la sentencia de primera instancia que condenaba a Uribe (2002-2010), de 73 años, a doce años de prisión domiciliaria por sobornar a exparamilitares para que no lo vincularan con la creación de un grupo armado ilegal, y lo absolvió de todos los cargos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo ministro también tuvo enfrentamientos con Uribe cuando presidía la Corte Suprema, pues en 2008 el entonces mandatario lo demandó por injuria y calumnia tras afirmar que lo había llamado para preguntar por un proceso judicial contra su primo Mario Uribe.