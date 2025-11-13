Rutte celebra el acuerdo de la coalición del canciller Merz sobre el servicio militar

"Cada país decide por sí mismo cómo lidiar con encontrar suficientes hombres y mujeres en el ejército. Estoy muy feliz de escuchar que la coalición en Alemania ha acordado avanzar. Es muy importante", dijo Rutte ante la prensa alemana en el aeródromo de Geilenkirchen, en el oeste alemán y base del sistema de alerta temprana y control aerotransportado de la OTAN.

"Como secretario general de la OTAN siempre estoy feliz cuando se toman decisiones para que haya más gente implicada en nuestro ejército", abundó Rutte, que habló a pie de pista en Geilenkirchen junto al comandante de la Fuerza Aerotransportada de Alerta Temprana y Control de la OTAN, Andreas Korb, y el primer ministro del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst.

Rutte reaccionaba así ante la noticia de que conservadores y socialdemócratas han alcanzado un compromiso en el marco del debate sobre los elementos obligatorios del nuevo servicio militar, cuyo proyecto de ley se halla en trámite parlamentario.

Según el acuerdo, a partir del próximo 1 de enero, tanto los hombres como las mujeres que para entonces tengan los 18 años cumplidos recibirán una carta para solicitarles información, aunque sólo los varones estarán obligados a responder y a someterse a un examen médico para evaluar su aptitud física y mental.

A partir de ese examen, la llegada de los reclutas al servicio militar tendrá lugar sobre la base de la voluntariedad, pero se contempla que de no lograrse suficiente personal, será necesario establecer la obligatoriedad.

Según el objetivo del Ministerio de Defensa de Alemania, en manos del socialdemócrata Boris Pistorius, en 2035 se desea que las Fuerzas Armadas alcancen los 270.000 efectivos.

Actualmente la tropa de Alemania ronda los 183.000.