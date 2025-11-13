Siemens Energy gana 1.414 millones de euros en 2025, un 19,4 % más

Siemens Energy informó este jueves de que la facturación subió en su último ejercicio económico, que concluyó a finales de septiembre, un 13,4 %, hasta 39.077 millones de euros.

Asimismo el beneficio operativo mejoró en 2025 hasta 2.149 millones de euros, 1,1 % más que en 2024.

Los servicios de gas, las tecnologías de redes y la transformación de la industria mejoraron sus resultados operativos.

Gamesa redujo en 2025 la pérdida operativa hasta 1.782 millones de euros (pérdida de 1.830 millones de euros en 2024).

"2025 fue un año de éxito. Ofrecimos crecimiento sostenible y una rentabilidad significativamente mejorada, que aumenta el valor de la compañía", dijo el presidente y consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, al presentar las cifras.

"Por primera vez en cuatro años, volvemos al pago de dividendos - lo cual refleja nuestra confianza en el negocio y nuestro compromiso con los accionistas", añadió Bruch.

"Este éxito se consiguió con mucho esfuerzo y no surgió por casualidad", consideró el consejero delegado de Siemens Energy.

Bruch revisó al alza sus objetivos a medio plazo hasta 2028 dadas las perspectivas positivas para el mercado de la energía.

Siemens Energy anticipa que el año fiscal 2026 se mantendrán las actuales tendencias favorables en el sector de la energía.

La demanda de electricidad y la necesidad de modernización y expansión de la infraestructura eléctrica debería continuar aumentando.

A ello contribuirá la digitalización de la industria, el aumento de la cuota de renovables y el fuerte crecimiento de los centros de datos, que incrementarán las inversiones en infraestructura de redes, capacidad de generación y tecnologías eficientes para asegurar el suministro.

Siemens Energy prevé en 2026 un crecimiento de la facturación entre el 11 y el 13 %, excluidos los efectos de los tipos de cambio y de cartera.

Asimismo pronostica un margen de rentabilidad operativa antes de extraordinarios entre el 9 y el 11 % (6 % en 2025) y un beneficio neto entre 3.000 y 4.000 millones de euros (1.685 millones de euros en 2025).

Gamesa logrará un resultado de equilibrio, sin pérdidas, ni ganancias, en 2026 con un crecimiento de los ingresos de entre el 1 y el 3 %.