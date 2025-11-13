Silvia Pérez Cruz asegura que "soñó" su colaboración con Rosalía para el disco 'Lux'

Pérez Cruz contactó a Rosalía después de haber soñado que "estaba haciendo un disco, al que le ponía orquesta, que era como morenciano y que ponía también algún bajo electrónico", relató en su paso por la alfombra roja de Persona del Año que en esta edición rinde tributo a Raphael.

"Me dijo, 'qué fuerte que sueñes esto porque es lo que estoy haciendo. Eso es una señal, ¡es una señal!'", añadió.

Después de eso, la autora de 'El mal querer' la invitó a ella y a Estrella Morente a formar parte del tema 'La rumba del perdón' que forma parte del cuarto álbum de la catalana estrenado el pasado 7 de noviembre.

Pérez Cruz asegura que solo tuvo un día para cantar su parte y que no durmió para poder tenerla lista a tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Me pasó la canción y me dijo, cántala toda entera porque me imagino como una trenza con Estrella conmigo y contigo", dijo la cantautora, aunque finalmente Rosalía usó solamente cuatro frases en en su tema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pérez Cruz cantará este miércoles en la gala dedicada al Divo de la Balada Romántica, y un día después asistirá a la gala de la 26º edición de los Latin Grammy en donde está nominada a mejor álbum folk por 'Lentamente' que llevó a cabo con y el guitarrista argentino Juan Falú.