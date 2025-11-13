Socios de gobierno en Alemania zanjan disputa sobre nuevo servicio militar voluntario

"Para mí, el punto decisivo, es que apostamos por el atractivo total para atraer a jóvenes voluntarios y voluntarias, y el segundo punto importante para mí es la revisión médica generalizada", declaró Pistorius este miércoles en una rueda de prensa, e indicó que el objetivo es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2026.

La coalición gubernamental entre conservadores y socialdemócratas ya habían llegado a un consenso a mediados de octubre sobre un nuevo modelo de servicio militar basado en la voluntariedad, pero Pistorius expresó sus dudas respecto a la opción que parecía haberse concretado en este acuerdo preliminar de recurrir a un sorteo si el número de voluntarios no era suficiente, que sólo entonces pasarían una revisión médica.

"Seremos más estrictos en cuanto al carácter voluntario", afirmó por su parte el jefe del grupo parlamentario conservador, Jens Spahn, al precisar que se establecerá por ley una "trayectoria de crecimiento vinculante" para el número de soldados, así como el examen médico generalizado.

Indicó que se comenzará con la generación de 2008, y a partir del 1 de enero, tanto hombres como mujeres que para entonces tendrán los 18 años cumplidos, recibirán una carta con información, aunque sólo los hombres estarán obligados a responder y a someterse al examen médico.

Además, el Ministerio de Defensa deberá presentar informes semestrales al Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, acerca del número de soldados en activo y en la reserva con el que cuentan las fuerzas armadas, con el objetivo de que la cifra de soldados alcance en 2035 los 270.000.

"Si al final no basta con el carácter voluntario, será necesario establecer una obligatoriedad", agregó Spahn, y en ese caso el Bundestag tendrá que volver a examinar esta cuestión y debatir todas las variantes.

Pistorius habló de un "paquete atractivo" para los voluntarios, que percibirán unos ingresos brutos de 2.600 € y, en algunos casos, dependiendo del tiempo de servicio, recibirán una subvención para obtener el permiso de conducir, ya sea de coche o de camión.

"He subrayado a menudo que Europa mira a Alemania, no sólo en lo que respecta al dinero, el armamento y las adquisiciones, sino también en lo que respecta al personal. Y estoy muy confiado en que todo esto tendrá éxito. Lo he dicho varias veces. Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con el atractivo, y eso es precisamente lo que espero que ocurra en nuestro caso", afirmó.