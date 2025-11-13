Tropas israelíes matan a dos niños palestinos en el norte de Hebrón en Cisjordania

El ataque se produjo en la ciudad palestina de Beit Ummar, a unos 10 kilómetros al noroeste de Hebrón, donde según la agencia oficial palestina WAFA los soldados declararon el área como zona militar cerrada y se llevaron los cuerpos sin vida de los menores.

Tanto la identidad como la edad exacta de los palestinos aún no ha transcendido, dijo a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad palestino. En imágenes en redes sociales, se ve a uno de los niños con un pasamontañas y en una de ellas se observa lo que parece un cóctel molotov en el suelo.

Por su parte, el Ejército confirmó haber "abatido a dos terroristas que se disponían a perpetrar un atentado" cerca del asentamiento ilegal de Karmei Zur, sin aportar más detalles.

Una vez se confirme la edad de las víctimas, con ellas serían 49 los niños palestinos asesinados por fuego israelí en 2025, incluido de colonos, en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este, según la documentación de la ONG Defense for Children Palestine.

En total, alrededor de 200 palestinos han sido asesinados en lo que va de año y más de un millar desde el 7 de octubre de 2023, según datos de la ONU, fecha desde la que se incrementaron tanto la violencia de colonos como las incursiones militares israelíes en estos territorios ocupados.