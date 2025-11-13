Trueno: "La industria latina dentro del hiphop se nota cada vez más fuerte"

"Tenemos menos que envidiarle a los demás, estamos muy fuertes y vamos a dominar de aquí a dentro de 50 años", indicó el rapero durante su paso por la alfombra roja previa a la gala principal que tendrá lugar hoy en Las Vegas (EE.UU.).

A punto de unirse a la gira de Gorillaz como telonero en 'The Mountain Tour', Trueno agregó que se siente muy honrado por la oportunidad de embarcarse en esta aventura con quien considera "un genio" y amigo desde hace unos años.

La gala principal de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.