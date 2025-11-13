Turquía suspende el uso de sus aviones Hercules C-130 tras el accidente con 20 muertos

"Una vez que se completen las inspecciones y comprobaciones técnicas exhaustivas, se reanudarán los vuelos de las aeronaves autorizadas", indicó un portavoz del Ministerio de Defensa durante una rueda de prensa.

El Hercules C-130 es fabricado por el consorcio estadounidense Lockheed Martin.

El aparato, que transportaba a 20 militares turcos desde Azerbaiyán, se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Turquía, sin que se hayan aclarado hasta ahora las causas del siniestro.

Ese portavoz afirmó que la aeronave siniestrada, adquirida a Arabia Saudí en 2012, se había sometido a un programa de modernización y que el mantenimiento de su fuselaje, motor y hélices estaban al día.

"Su mantenimiento más reciente tuvo lugar entre el 11 de septiembre y el 12 de octubre de 2025", aseguró el Ministerio hoy en un comunicado.

Además, el Portavoz negó que la venta de Arabia Saudí fuera porque retiró la aeronave de servicio sino porque tenía un exceso de esos aparatos.

El Ministerio de Defensa ha confirmado en su nota que ya se han recuperado todos los cadáveres y que serán repatriados hoy.

Además, ha negado que el avión siniestrado transportará munición, tal y como han informado algunos medios.

Varios expertos han indicado que el hecho de que la cola del aparato se desprendiera antes de chocar con el suelo sólo puede deberse a una explosión interna o a un impacto desde el exterior.