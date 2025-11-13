Un grupo de 500 economistas pide crear un panel internacional sobre desigualdad

La petición, divulgada durante la cumbre climática de la ONU COP30, lleva la firma de la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y del premio Nobel de Economía de 2004 Daron Acemoglu, entre otros.

Los economistas proponen crear un grupo de expertos inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) dedicado a combatir la "emergencia de la desigualdad".

Este panel de expertos se dedicaría a proporcionar evaluaciones neutrales, científicas y objetivas sobre la magnitud de la desigualdad, sus causas y consecuencias, y consideraría posibles soluciones, con el objetivo de orientar a los Gobiernos en la toma de decisiones.

Según un informe presentado la semana pasada en Sudáfrica por un comité de expertos liderado por Stiglitz, el 1 % más rico del planeta acaparó entre 2000 y 2024 el 41 % de toda la nueva riqueza generada, mientras sólo el 1 % fue a parar al 50 % más pobre.

En cuanto a medidas para aliviar la desigualdad, el informe propone actuar en tres frentes.

En el plano internacional, aboga por reformar las normas económicas y comerciales, así como rediseñar las reglas de propiedad intelectual, además de garantizar una tributación justa de las multinacionales y de los denominados "ultrarricos".

A nivel nacional, recomienda fortalecer la protección laboral, reducir la concentración empresarial, gravar las grandes ganancias de capital, invertir en servicios públicos y aplicar políticas fiscales más progresivas.

Asimismo, y ante la actual "volatilidad" geopolítica, llama a promover nuevos modelos de cooperación internacional que impulsen colaboraciones en materia fiscal, comercial y de transición verde.