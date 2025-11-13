Un piloto turco muere al estrellarse su avión de extinción de incendios en Croacia

El ministro turco de Agricultura y Bosques, Ibrahim Yumakli, confirmó en su cuenta de X que los restos del aparato fueron hallados cerca de la ciudad croata de Senj, donde se encontró el cuerpo del piloto.

Según un comunicado previo del Ministerio, la aeronave había volado desde la provincia turca de Çanakkale a Zagreb para tareas de mantenimiento y perdió el contacto por radio debido a las malas condiciones meteorológicas.

El aparato, que viajaba junto a otro avión del mismo tipo, pasó la noche anterior en el aeropuerto de Rijeka a causa del mal tiempo.

Ambos despegaron este jueves hacia Zagreb a las 14:38 GMT, pero decidieron regresar al empeorar las condiciones, mientras que uno de los aparatos logró volver a Rijeka, con el otro se perdió la comunicación a las 15:25 GMT.

El siniestro se produce en la misma semana de otro accidente de una nave turca en el exterior del país: el martes un avión militar C-130 que regresaba desde Azerbaiyán se estrelló en territorio georgiano por causas aún desconocidas, lo que causó la muerte de los 20 militares a bordo.