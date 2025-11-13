Una coalición filantrópica crea un fondo millonario contra la crisis climática y sanitaria

La inversión estará dirigida a buscar soluciones y financiar políticas, investigaciones e innovaciones relacionadas con el calor extremo, la contaminación del aire y enfermedades infecciosas sensibles al clima.

El fondo tiene como objetivo ayudar a enfrentar los efectos del cambio climático y proteger la salud de quienes habitan los países más pobres del planeta, donde más de 3.300 millones de personas enfrentan graves riesgos para su bienestar por la crisis del calentamiento global.

Asimismo, alinear esfuerzos financieros, establecer metas comunes basadas en la ciencia y transferir poder a las comunidades más afectadas, garantizando que las soluciones lleguen donde más se necesitan.

Según el último informe anual de Lancet Countdown, las muertes relacionadas con el calor han aumentado un 23 % desde los años noventa, alcanzando 546.000 al año.

Solo la contaminación ocasionada por incendios forestales dejó un saldo de 154.000 óbitos en 2024 y la transmisión del dengue creció hasta un 49 % desde los años 50.

Los recursos aportados por la coalición filantrópica también apoyarán la implementación del Plan de Acción Sanitaria de Belém, una iniciativa brasileña inédita lanzada este jueves, que ubica a la salud humana en el centro de la acción climática mundial.

El mecanismo busca preparar mejor a los sistemas de salud frente a los riesgos climáticos (olas de calor, brotes de enfermedades y contaminación) reforzando la vigilancia sanitaria y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias vinculadas con el calentamiento global.

Entre los miembros fundadores de la coalición están Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation, Gates Foundation, IKEA Foundation, Quadrature Climate Foundation, The Rockefeller Foundation, Philanthropy Asia Alliance (Temasek Trust) y Wellcome Trust.