Wall Street anota su peor sesión en un mes por dudas sobre tipos tras reabrir el Gobierno

Según datos al cierre de la sesión, el Nasdaq perdió un 2,29 % y se vio perjudicado por el descenso en el sector tecnológico, mientras que el Dow Jones bajó un 1,65 % con un retroceso notable de Disney (-7,8 %).

El selectivo S&P 500 cedió un 1,66 %.

Los tres indicadores, así como Russell 2000, que agrupa a empresas pequeñas y medianas y que bajó un 2,84 %, anotaron su peor jornada bursátil desde principios de octubre, en paralelo a una subida de la volatilidad del 15 %, de acuerdo con el índice Vix.

Los analistas apuntaban a un empeoramiento en las expectativas sobre las bajadas de los tipos de un día para otro tras concluir el cierre federal, que ha paralizado las funciones y publicación de informes del Buró de Análisis Económico (BEA) y el de Estadísticas Laborales (BLS).

Los mercados pronosticaban ayer que el banco central estadounidense, que depende de esos informes, bajaría los tipos de interés en diciembre con una probabilidad de casi el 63 %, pero hoy esa probabilidad se había reducido al 52 %, según la herramienta FedWatch.

La aversión al riesgo hacía mella en el sector tecnológico, cuyas grandes cotizadas precisamente están bajo escrutinio por una posible burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA), con bajadas notables para Intel (-5,2 %), Nvidia (-3,6 %), AMD (-4,2%) o Broadcom (-4,3 %).

El fabricante de vehículos eléctricos y autónomos Tesla, dirigido por del magnate Elon Musk, bajó un 6,6 % contagiado por ese descenso en las tecnológicas.

En el plano corporativo, destacó también la caída del coloso del entretenimiento Disney, ya que a pesar de aumentar sus beneficios en más del doble, sus ingresos del trimestre bajaron ligeramente por los resultados de sus canales de televisión y productos de cine.