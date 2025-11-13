Zelenski visita el frente de Zaporiyia tras los últimos avances rusos en la región

“He escuchado un informe de la situación operativa en este sector, de la actividad enemiga y de las pérdidas entre los ocupantes”, dijo Zelenski en sus redes sociales sobre su visita a un puesto de mando de la 65 Brigada Mecanizada Separada Veliki Lug.

El presidente ucraniano fue informado asimismo de las necesidades de las tropas en la zona para reforzar sus defensas, que incluyen, según dijo Zelenski, más personal y material militar como vehículos blindados ligeros y sistemas de guerra radioelectrónica.

Zelenski abordó asimismo con sus militares la posibilidad de crear nuevas unidades de drones y otros sistemas no tripulados y de expandir su uso para extraer heridos y otras tareas necesarias en la zona de combate.