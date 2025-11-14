ACNUR señala que huidos de Al Fasher ya son casi 100.000 y denuncia otros éxodos en Sudán

Unas tres cuartas partes de esos 100.000 huidos del que fuera el último bastión del ejército sudanés en Darfur ya eran desplazados, destacó en rueda de prensa virtual desde Port Sudán la responsable de ACNUR en esa ciudad, Jacqueline Wilma Parlevliet.

La fuente señaló que algunas estimaciones cifran en 50.000 las personas que permanecen en Al Fasher, donde se han denunciado graves atrocidades por parte de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras tomar la ciudad el 26 de octubre.

Parlevliet señaló sobre los huidos de Al Fasher que algunos están intentando llegar a lugares tan alejados como Ad Dabbah, en el estado Norte de Sudán, una ciudad a más de dos semanas y 1.500 kilómetros de camino.

Unas 2.000 personas que huyen de Darfur y Kordofán han llegado a Ad Dabbah, indicó la representante de ACNUR, señalando que esa ciudad ya acogía antes a unos 35.000 desplazados que dejaron Al Fasher durante el largo asedio de año y medio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que las condiciones en que viven estos desplazados en los lugares de acogida, incluyendo Ad Dabbah o la más cercana Tawila, son muy precarias, con muchos de ellos durmiendo al aire libre y con escaso o ningún acceso a agua, comida y medicamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Muchas familias llevan días sin comer, y los trabajadores sanitarios han alertado de la creciente malnutrición, en especial entre niños y mujeres embarazadas", advirtió.

Parlevliet renovó el llamamiento a la comunidad internacional para que incremente sus contribuciones a ACNUR, que necesita de urgencia unos 84 millones de dólares para continuar su asistencia a Sudán en 2026 y ha recibido apenas un tercio de los fondos que necesitaba este año.