Aeropuertos alemanes celebran medidas del Gobierno para aliviar cargas en transporte aéreo

Las decisiones tomadas el miércoles por los líderes de la coalición gubernamental que forman conservadores y socialdemócratas "son una señal importante y muy urgentemente necesaria para Alemania como centro de transporte aéreo", afirmó el director general de la ADV, Ralph Beisel, en un comunicado.

Beisel subrayó que con la retirada de la reciente subida del impuesto sobre el transporte aéreo a partir del 1 de julio y un amplio paquete de medidas para reducir las tasas y los costes generados por el Estado, el gobierno aborda "desventajas competitivas centrales".

Agregó que el transporte aéreo en Alemania "lleva años sometido a una enorme presión" y precisó que sobre todo los elevados costes de ubicación en comparación con otros países de más de 4.000 millones de euros han llevado a la relocalización de aviones y a la supresión de rutas.

Por lo tanto, las medidas para aliviar al sector acordadas por la coalición de Merz son "un primer paso en la dirección correcta" y si se adoptan más "esto puede marcar el comienzo de un verdadero cambio de tendencia y devolver la competitividad a Alemania como centro de transporte aéreo", dijo.

Beisel recordó que, en los últimos diez años, Alemania ha perdido alrededor de 200 rutas y 40 destinos directos.

Además, el responsable de la ADV señaló que para volver a tener más conexiones desde y hacia Alemania, el país necesita "una estrategia integral para los aeropuertos y las aerolíneas" en la línea de lo anunciado el jueves por Merz.

"Nuestros aeropuertos quieren crecer, tanto para las empresas como para los viajeros privados, ser respetuosos con el clima y mejorar la conexión internacional de Alemania. Esto solo es posible si la ubicación es atractiva y si los costes estatales de emplazamiento se siguen reduciendo en los próximos años", insistió.

Las medidas acordadas para aliviar las cargas del sector incluyen, entre otras cosas, la reducción del impuesto sobre el transporte aéreo a partir del 1 de julio de 2026 al nivel anterior al 1 de mayo de 2024.

Además, en 2026 no habrá un nuevo incremento de las tasas de control del tráfico aéreo, sino una primera reducción, con una bajada hasta 2029 de más del 10 %.

Asimismo, los costes de seguridad aérea se reducirán mediante procesos más eficientes y mejorados.

El volumen de alivio para el sector asciende a 350 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo germano.