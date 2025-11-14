Al menos cuatro heridos en el mayor ataque ucraniano con drones de los últimos días

Según los servicios de emergencia de Krasnodar, los heridos con tres tripulantes de un barco mercante y un vecino de la ciudad, cuyo apartamento fue alcanzado por un dron.

"En ataque con drones lanzado por régimen de Kiev dañó un depósito de petróleo en la terminal de Shesjaris. También resultaron dañadas instalaciones costeras", informó a su vez el alcalde de Novorrosíisk, Andréi Kravchenko, citado por medios locales.

Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 216 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país y la anexionada península de Crimea, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según la nota militar, el mayor número de derribos se produjo precisamente en la región de Krasnodar, donde fueron interceptados y destruidos 66 drones.

La segunda región más castigada anoche fue la de Sarátov, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripuladas.

Además, 19 drones fueron derribados sobre Crimea y 59 sobre las aguas de mar Negro, que baña tanto la península anexionada por Moscú en 2014 como la costa de la región de Krasnodar.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.