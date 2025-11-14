Ana Pontón inicia gira institucional en Argentina que incluirá visita a Cristina Fernández

Pontón comenzó su agenda en la capital argentina con una reunión en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un encuentro enfocado en vínculos institucionales y cooperación territorial.

La dirigente del BNG también tiene previsto dialogar con la directora de Cooperación Internacional de la provincia, Mariana Vázquez, como parte de las actividades centradas en el fortalecimiento de los lazos con la colectividad gallega en Argentina.

La visita a Cristina Fernández, condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno y que cumple desde junio pasado una pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, está prevista para este mismo viernes, según la agenda difundida por el BNG.

Acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, la portavoz nacional realizará además actividades vinculadas a la diáspora gallega que incluyen una visita al Colegio Santiago Apóstol, institución educativa fundada por la comunidad gallega, y un encuentro con la directiva del Centro Galicia de Buenos Aires.

Pontón permanecerá en Argentina hasta el sábado, cuando intervendrá en un acto con la comunidad gallega en la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina, después de asistir a la inauguración de un busto en homenaje a Castelao en el Museo de la Emigración Gallega en Argentina.

La agenda de la delegación incluye asimismo reuniones con integrantes de la Plataforma de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, además de un encuentro con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La visita a Argentina se produce después de dos días de actividades en Uruguay, donde Pontón se reunió con el presidente Yamandú Orsi, con dirigentes del Frente Amplio y con referentes de la diáspora gallega en Montevideo.