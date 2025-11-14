Autoridades esperan unos 2 millones de fieles en fiesta paraguaya de la virgen de Caacupé

En una conferencia de prensa desde la ciudad de Caacupé (centro), que alberga el santuario erigido en honor a esta virgen, se anunció el programa de actividades por esta celebración religiosa, que se extenderá del 28 de noviembre al 15 de diciembre próximo.

El director general de planificación y evaluación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gustavo Ortiz, indicó que el plan de cobertura sanitaria está previsto para más de dos millones de fieles.

Ortiz detalló que los servicios de salud en los departamentos de Paraguarí, Caaguazú, Central y Cordillera y de Asunción -la capital del país- estarán dispuestos las 24 horas del día.

Durante esos días, se habilitarán 33 hospitales y centros de salud, así como puestos provisorios y clínicas móviles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se dispondrá, además, de ambulancias, un helicóptero, tanques de agua y sanitarios distribuidos a lo largo de la ruta que siguen a pie los peregrinos hasta llegar a Caacupé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También han sido convocados unos 2.474 profesionales de áreas de la salud, entre médicos, enfermeros y paramédicos.

Por su parte, la Patrulla Caminera destinará personal para el operativo de seguridad vial.

El próximo 28 de noviembre comenzará el novenario de oraciones y celebraciones litúrgicas previas a la fiesta en honor a la virgen, que se celebra cada 8 de diciembre.

Ese día, miles de devotos peregrinan hasta la Basílica de Caacupé, ubicada a unos 55 kilómetros de Asunción.