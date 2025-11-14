Azerbaiyán protesta ante Rusia por daños ocasionados a su embajada en el bombardeo de Kiev

El embajador ruso en Bakú, Mijaíl Yevdokímov, fue citado en la sede del Ministerio de Exteriores azerbaiyano para presentarle una nota de protesta.

Según el comunicado oficial, uno de los misiles Iskander cayó en torno a la 01.00 hora ucraniana en el territorio de la legación diplomática.

"La explosión destruyó completamente parte del muro de la embajada", señala, y añade que también causó daños al edificio administrativo, el consulado y el propio edificio diplomático, además de a varios coches oficiales aparcados.

Similares ataques también tuvieron lugar este año y el pasado a escasa distancia del edificio de la representación diplomática en Kiev.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bakú denuncia que esos bombardeos, que contravienen el derecho internacional, ya causaron graves daños en marzo de 2022 a la misión diplomática azerbaiyana en la ciudad ucraniana de Járkov.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en agosto pasado drones rusos atacaron una refinería de la corporación petrolera azerbaiyana SOCAR en la región de Odesa, hiriendo a un operario y causando graves daños a la infraestructura.

Al embajador ruso se le explicó hoy que Moscú debe conducir una investigación y presentar "detalladas explicaciones" sobre lo ocurrido, ya que esos ataques son "inadmisibles".

El ataque masivo ruso de la pasada madrugada contra la capital ucraniana -430 drones y una veintena de misiles- mató a cinco civiles y causó más de treinta heridos, según cifras oficiales, ofrecidas por Kiev.

Dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia y seis de los nueve misiles balísticos Iskander fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en X haber hablado por teléfono con su colega azerbaiyano, Ilham Aliyev, quien condenó el bombardeo y recordó que no es la primera vez que Moscú ataca la embajada e instalaciones vinculadas con el país caucásico.

Azerbaiyán y Rusia parecían haber arreglado en las últimas semanas las tensiones diplomáticas provocadas por el derribo en diciembre de 2024 de un avión de pasajeros azerbaiyano por las baterías antiaéreas rusas.