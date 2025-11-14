Bolsa de Buenos Aires cierra con suba de 3,8 % tras anuncio de acuerdo comercial con EEUU

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió 3,84 %, hasta los 124.353.156,42 puntos.

Entre las líderes, las mayores subidas fueron para las acciones de Aluar (12,79 %), Transener (9,17 %) y Sociedad Comercial del Plata (-8,40 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una tendencia al alza de 0,2 % en promedio, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 612 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.425 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.403 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó a 1.430 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) se mantuvo a 1.486,49 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,7 %, a 1.451,17 pesos por dólar.

Argentina y Estados Unidos anunciaron este jueves en Washington un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarcará desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.