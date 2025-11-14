Bolsa de Londres cae 1,11 % tras dar marcha atrás el Gobierno británico a subida de tasas

Esto puede suponer un giro radical antes de la presentación del presupuesto del Estado el próximo 26 de noviembre, lo que tuvo un impacto en el mercado de bonos, como apunta el diario económico Financial Times.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 109,31 puntos, hasta los 9.698,37, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,80 %, o 175,95 puntos, hasta los 21.819,56.

Las compañías más perjudicadas al cierre de la sesión fueron la energética y siderúrgica Metlen Energy & Metals, que cedió un 6,08 %, seguida de la inversora Land Securities Group, que se dejó un 5,26 %, y la minorista de productos para el hogar y bricolaje Kingfisher, que bajó un 4,03 %.

Lideraron el apartado de ganancias el grupo irlandés de marketing DCC, que ganó un 1,66 %, junto al grupo de comunicación WPP, que avanzó un 0,63 %, y la firma de moda de lujo Burberry, que creció un 0,33 %.

En el cómputo global de la semana, el parqué londinense perdió 24,83 puntos con respecto a la apertura del lunes, con su punto más álgido pasadas las 15.00 horas locales del miércoles, cuando se superaron los 9.929 puntos (que supusieron un récord intradía), y el más bajo en la mañana de este viernes, cuando el selectivo cayó hasta los 9.612,14.