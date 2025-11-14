Bruselas propone aumentar a 175,3 millones el presupuesto de Cuerpo Europeo de Solidaridad

Desde su creación en 2016, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ha ofrecido oportunidades para que más de 150.000 jóvenes participaran en acciones solidarias en toda Europa y fuera de ella, recordó la CE en un comunicado.

Además, ha contribuido a más de 22.000 proyectos de solidaridad, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.

El programa de 2026 se basará en estos logros y seguirá financiando proyectos que contribuyan a sus cuatro prioridades para 2021-2027: inclusión y diversidad, sostenibilidad medioambiental, transformación digital y participación democrática, apuntó el Ejecutivo comunitario.

La Comisión explicó que, tras una tasa de absorción presupuestaria del 100 % desde el inicio del programa, la demanda de oportunidades de voluntariado sigue superando la financiación disponible y solo uno de cada diez jóvenes inscritos puede participar actualmente.

El aumento del presupuesto tiene por objeto ampliar el acceso y garantizar la igualdad de oportunidades en todas las regiones de los Estados miembros y los países asociados.

El programa de trabajo para 2026 también mantiene su alcance global a través del voluntariado en ayuda humanitaria, con un aumento del 17,7 % en los fondos en comparación con 2025.

Las organizaciones públicas y privadas pueden solicitar financiación en el marco de la convocatoria de 2026 y deben estar en posesión de una etiqueta de calidad para garantizar el cumplimiento de los principios y normas del programa.

Las solicitudes pueden presentarse a través de las agencias nacionales de los Estados miembros de la UE y los países asociados (Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte y Turquía) o a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) para las acciones gestionadas directamente.

Este cuerpo se basa en la larga tradición de la UE de apoyar el voluntariado juvenil y la participación comunitaria. En concreto, pone en contacto a jóvenes de entre 18 y 30 años (y hasta 35 en el caso del voluntariado en ayuda humanitaria) con organizaciones y proyectos de toda Europa y fuera de ella.

Con un presupuesto indicativo de 1.009 millones de euros para el período 2021-2027, el Cuerpo tiene como objetivo apoyar a más de 185.000 jóvenes en actividades solidarias.

En 2026 también se cumplirán 30 años desde las primeras iniciativas de voluntariado financiadas por la UE, que allanaron el camino para el Servicio Voluntario Europeo y, más tarde, para el propio Cuerpo Europeo de Solidaridad.