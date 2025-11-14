Cientos de agentes migratorios reforzarán los operativos en Carolina del Norte y Luisiana

Los agentes fronterizos han participado en las operaciones desplegadas por la Casa Blanca en Los Ángeles y Chicago, que dejaron centenares de detenidos y generaron quejas de activistas por el uso excesivo de la fuerza, además de varios tiroteos en los que personas resultaron heridas.

Los equipos de la Patrulla Fronteriza llegarán a Charlotte y Nueva Orleans tan pronto como la próxima semana, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas citadas por la televisora.

Por su parte, Garry McFadden, alguacil del condado de Mecklenburg (Carolina del Norte), que incluye a Charlotte, confirmó que personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos llegará al área en los próximos días.

Unos 200 agentes fronterizos serían desplegados en Nueva Orleans.

La congresista demócrata Alma S. Adams, que representa a Charlotte, dijo en un comunicado que está “extremadamente” preocupada por la llegada de los agentes de CBP y ICE.

La demócrata advirtió que no permanecerá de brazos cruzados mientras las autoridades migratorias intimidan y acosan a los habitantes de Charlotte.

El comandante de CBP, George Bovino, que ha dirigido la ofensiva en Los Ángeles y en Chicago, respondió a la congresista advirtiendo que los inmigrantes indocumentados “no tienen cabida” en las comunidades y deberían autodeportarse.