Cinco turistas chinos fallecen en un accidente de tráfico en la turística isla de Bali

"En el vehículo viajaban un conductor, ciudadano indonesio, y 13 extranjeros procedentes de China: 12 adultos y un menor. El accidente dejó cinco personas fallecidas", dijo el jefe de la Policía de tránsito de Buleleng (norte de Bali), Bachtiar Arifin.

"El incidente ocurrió, probablemente, alrededor de las 4:30 hora local (20:30 GMT del jueves)", añadió, antes de confirmar que el conductor se encuentra detenido.

"Informó haber experimentado dificultades al frenar, pero coordinaremos con la Agencia de Transporte la verificación del estado de los frenos", explicó Arifin.

El grupo de 13 turistas partió de Denpasar, la capital balinesa, dos horas antes del fatal accidente, y se dirigía hacia Lovina, en el norte de la isla.

Las víctimas mortales eran mayores de 60 años, recogieron medios locales, y las autoridades indonesias coordinarán con el consulado chino la repatriación de sus restos, según Arifin.

"Realizaremos una serie de investigaciones y pesquisas para identificar a los sospechosos y detenerlos", concluyó el oficial.

El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las "caóticas circunstancias del tráfico" en el país hacen frecuentes los accidentes, y destaca que son comunes los incidentes en las islas de Bali, Lombok y Labuan Bajo.

Bali, isla mundialmente conocida por sus playas y extensas terrazas de arroz, recibió en 2024 a casi 6,5 millones de extranjeros, según la Oficina Central de Estadísticas, que reconoce su valor en el desarrollo de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático.