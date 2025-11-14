Comandante polaco admite que fue un misil propio y no dron ruso lo que impactó en tejado

En una entrevista publicada este viernes en el diario Rzeczpospolita, el general Klisz también confirmó que fueron un total de veintitrés drones los que cruzaron la frontera del espacio aéreo polaco la noche del 9 de septiembre, a pesar de que inicialmente Polonia informó al Consejo de Seguridad de la ONU de 19 incursiones.

En su repaso de los acontecimientos, el comandante polaco afirmó que "varios cientos de objetos se dirigían hacia el oeste" desde Rusia, Bielorrusia y Ucrania, de los cuales "veintitrés cruzaron la frontera polaca".

Al referirse a la casa en la localidad de Wyryki (este), sobre cuyo tejado impacto un proyectil, que no causó daños personales, el militar explicó que "el informe preliminar sobre el incidente se emitió demasiado pronto, con demasiada precipitación".

Al evaluar lo ocurrido, el general Klisz achacó a la confusión que se estaba viviendo la "información incorrecta" que se difundió, con fragmentos de drones que fueron contabilizados como aparatos completos e incluso un avión de aeromodelismo civil que se tomó por un dron ruso.

Respecto a la respuesta militar, Klisz confirmó en la entrevista que se dispararon armas "varias veces" contra los drones que entraron en el espacio aéreo polaco, "exclusivamente desde aeronaves", y añadió que ello se debe a que "en tiempos de paz, es más fácil para un piloto cumplir con los requisitos legales para abrir fuego que para la tripulación de un sistema antiaéreo terrestre".