Consejo Electoral de Ecuador afirma que no habrá sondeos a boca de urna para el referéndum

"El CNE calificó a dos empresas, Centroinvest y Cedatos, (pero) el día de ayer se nos informó que las dos empresas no van a realizar el proceso a pesar de estar calificadas", dijo el consejero en una entrevista con el canal Teleamazonas.

En el caso de Cedatos, Cabrera indicó que había alegado que tenía un "corto tiempo" para realizar el proceso y también por la inseguridad que azota al país; mientras que Centroinvest había señalado que no participaría por "cuestiones económicas y de negocio".

El vocal del ente electoral dijo que, tras el cierre de urnas, está previsto que a partir de las 18:30 hora local (23:30 GMT) empiecen a ingresar los primeros resultados en el sistema informático.

Y que, a su criterio, ya podría estar escrutado el 85 % o 90 % de los votos alrededor de las 22:30 (03:30 GMT) o 23:00 (04:00 GMT).

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas el próximo 16 de noviembre, donde deberán decidir, además de sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.

Hasta el momento, solo han sufragado de manera anticipada 1.032 presos sin sentencia firme y 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 %, beneficiarios del programa 'Voto en casa'.