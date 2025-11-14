Cuatro policías heridos y 21 personas detenidas en protesta contra ICE cerca de Chicago

Según informó la alcaldía local, los manifestantes abandonaron la zona designada para protestas, lo que provocó un enfrentamiento con la policía que acordonaba el lugar.

Fue la mayor concentración de personas vista en Broadview en las últimas semanas, centro de las protestas contra la 'Operación Midway Blitz' iniciada hace tres meses por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Agentes del alguacil del condado de Cook, de la policía estatal de Illinois y la Policía de Broadview intentaron mantener el orden, indicó el comunicado.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, declaró que dos policías de su ciudad, un policía estatal y un agente del alguacil resultaron heridos. No se divulgaron las identidades de los detenidos o la congregación a la que pertenecían.

"He suplicado repetidamente a los manifestantes que alcen la voz, no los puños. Han optado por los puños. Estos forasteros han elegido brutalizar a los agentes de policía que protegían su libertad de expresión y los defendían de las agresiones de los agentes del ICE. Nos veremos en los tribunales», señaló en un comunicado.