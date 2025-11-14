Día 5 de la COP30: La financiación en medidas de adaptación, en el punto de mira

Además del acercamiento de posturas entre la cantidad de dinero que están dispuestos a aportar los países más ricos y la que exigen los menos desarrollados, en las jornadas de hoy y de mañana se hablará sobre todo de energía, industria, transporte, comercio y mercados de carbono.

La frecuencia y severidad de estos desastres ha puesto en aprietos al sector de las aseguradoras, que han tenido que hacer frente sólo en los primeros seis meses de este año a pérdidas por valor de más de 100.000 millones de euros. La situación es especialmente delicada en los países más afectados por estos fenómenos, donde la suscripción de un seguro cuesta cada vez más.