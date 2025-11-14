Dobarro, emocionada por su Latin Grammy, premio que también ganaron Las Migas y Serrallet

Las Migas lo consiguieron en la categoría de mejor álbum de música flamenca, por 'Flamencas', un premio que las catalanas ya habían conseguido en 2022 por su disco 'Libres'. "Para nosotras este disco es realmente importante porque es nuestro regalo al mundo del flamenco", señalaron las catalanas a EFE tras ganar el galardón.

El guitarrista valenciano se hizo con el Latin Grammy a mejor álbum instrumenta por 'Y el canto de todas', grabado junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv.

Dobarro (Santiago de Compostela, 1992), aseguró en declaraciones a EFE estar "muy emocionada". "Han sido años de investigación, de trabajo para este proyecto y recibir este galardón ha sido algo muy increíble".

Un premio muy importante para "visibilizar a compositoras de todo el mundo, que sus obras se escuchen, que se creen estos referentes para nuevas generaciones".

Por eso, que 'Kaleidoscope', un disco que recopila obras de compositoras de todo el mundo, "reciba este reconocimiento y toda esta atención también mediática es muy importante para mi, porque la música clásica existe".

"Hay una invisibilización de compositoras muy clara y es importante que todos trabajemos para que se acabe y se pueda incorporar con normalidad", agregó.

Profesora del Centro Superior Katarina Gurska y del Centro Europeo de Música España e invitada como Visiting Professor en la London Performing Academy of Music en Londres (UK), Dobarro ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, España, Alemania, Rusia, Bélgica, Francia, Argentina, Italia y Portugal.

Dobarro es doctora por la New York University, universidad en la que comenzó a impartir clases a los 19 años como Instructora Adjunta. Y previamente completó estudios en la Manhattan School of Music, realizó un Máster en la New York University y un Grado Superior de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Los premios de Dobarro, Las Migas y Serrallet se unen a los dos conseguidos por Alejandro Sanz, que dio una de las sorpresas de la 26 edición de los Latin Grammy al vencer al gran favorito, Bad Bunny, en la categoría de grabación del año.

El español se hizo con ese galardón por el tema 'Palmeras en el jardín', incluido en el disco '¿Y ahora qué?', que ganó el Latin Grammy a mejor álbum pop contemporáneo.