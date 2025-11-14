Documentan primera muerte por alergia a carne roja ligada a picadura de garrapata en EEUU

Las picaduras de esta garrapata pueden causar una hipersensibilidad al alfa-gal, un oligo sacárido que se encuentra en la mayoría de las carnes de mamíferos, como vacuno, cerdo o cordero, y que puede acarrear síntomas alérgicos como sarpullidos, náuseas y vómitos, y ser potencialmente mortal.

El caso documentado es el de un hombre de 47 años que falleció cuatro horas después de consumir vacuno y cuya muerte era un misterio hasta que la investigó el principal experto en AGS, el alergólogo Thomas Platts-Mills, de la Universidad de Virginia (UVA), indica un comunicado de esta institución.

"Platts-Mills obtuvo muestras de sangre del hombre tomadas post mortem y descubrió que estaba sensibilizado al alfa-gal. Además, la sangre indicó que el hombre había tenido una reacción extrema, en línea con lo que se ve en una anafilaxia mortal", detalla la nota.

La viuda del fallecido, que pidió revisar su autopsia, explicó a los investigadores que el hombre había tenido ese verano 12 o 13 picaduras de lo que creía ser ácaro rojo, y Platts-Mills reconoció que muchas veces esas picaduras en el este de EE.UU. en realidad son de las larvas de la garrapata "estrella solitaria".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre había estado con su familia en un cámping y tras cenar filete de ternera tuvo los primeros síntomas, "dolor abdominal grave, diarrea y vómitos"; dos semanas después, sin saber que había desarrollado esa alergia a la carne roja, consumió una hamburguesa en una barbacoa, tras lo que falleció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Platts-Mills y otros investigadores creen que otros factores contribuyeron a la gravedad de la reacción alérgica, como haber tomado una cerveza con la hamburguesa, haber estado expuesto a polen de ambrosía y haberse ejercitado esa tarde; además, según su familia, habitualmente no comía carne roja.

Los investigadores de la UVA instaron a los médicos a estar atentos a posibles casos de esta alergia y al riesgo de exposición de los pacientes, puesto que la población de ciervos está multiplicándose en muchos estados y son el principal caldo de cultivo de las garrapatas "estrella solitaria".

Platts-Mills, que ha publicado los detalles del caso en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, pidió tanto a los médicos como los pacientes ser conscientes de los riesgos en las zonas del país en las que está más extendida esta garrapata y vigilar posibles síntomas tras consumir carne roja.

El AGS lleva aumentando en el país desde 2010 y las autoridades sanitarias estiman en 450.000 los casos del mal, predominantemente en áreas donde está más presente la garrapata, principalmente Arkansas, Kentucky, Misuri y el condado Suffolk en el estado de Nueva York, pero también en otras zonas.