Ecuador desarticula una red criminal que enviaba cocaína a España, Libia y Países Bajos

En una entrevista con el programa digital Visionarias, Reimberg destalló que la investigación policial se centró en la actividad de tres compañías que pasaron de tener pocos ingresos a facturar cifras millonarias en poco tiempo.

Las pesquisas duraron tres años y culminaron con cinco allanamientos en Naranjal, Samborondón y Daule, todos municipios ubicados en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se encuentra el mayor puerto de Ecuador.

"Encontramos un contenedor con ocho toneladas de droga, valoradas en 300 millones de dólares", señaló el ministro.

Los detenidos, que pasaron a disposición judicial y probablemente ingresarán a la recién estrenada Cárcel del Encuentro, la nueva prisión de máxima seguridad de Ecuador que busca seguir el 'modelo Bukele' del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La cárcel, todavía en obras, recibió esta semana a sus primeros 300 presos peligrosos, entre los que se incluyó al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que arrastra tres condenas por corrupción y que fue detenido en 2024 tras el asalto a la Embajada de México, ordenada por el presidente Daniel Noboa, después de que recibiese asilo por parte del Gobierno mexicano.

Además, Reimberg señaló que también desarticularon en Manta, ciudad de la provincia costera de Manabí, una banda dedicada al sicariato (asesinato por encargo) que era responsable de cuarenta asesinatos y que planeaba otros quince.

Esta operación se anunció apenas dos días antes del referéndum del domingo en el que los ecuatorianos decidirán, entre otras cosas, la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente y así redactar una nueva Carta Magna y permitir la llegada de bases militares extranjeras a territorio nacional para, según el Gobierno, combatir al narcotráfico.

En mitad de una escalada de violencia e inseguridad sin precedentes en el país andino, el presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un "conflicto armado interno" para combatir la actividad del crimen organizado del país y pasó a catalogar a las bandas criminales como "terroristas".