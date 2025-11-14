EEUU publicará datos de empleo de septiembre tras un mes de retraso por cierre de Gobierno

Los indicadores, claves para evaluar la marcha de la economía, seguidos de cerca por la Reserva Federal para sus decisiones sobre política monetaria, debían haberse dado a conocer el pasado 3 de octubre, dos días después del inicio de la paralización federal, la más larga en la historia de la nación estadounidense.

Por su parte, el Buró de Análisis Económico (BEA) anunció que los datos de la balanza comercial de EE.UU. correspondientes a agosto se publicarán el 19 de noviembre, inicialmente previstos para el 7 de octubre.

El prolongado cierre gubernamental, iniciado el pasado 1 de octubre, paralizó funciones de agencias encargadas de recopilar y difundir índices de inflación, empleo, paro y balanza comercial.

Durante este periodo, solo se publicó de manera excepcional la tasa de inflación de septiembre, que subió hasta un 3 % interanual, por su importancia en el cálculo del ajuste del costo de vida de 2026 realizado por la Administración del Seguro Social.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ausencia de estos datos complica las decisiones de la Reserva Federal, cuyo Comité de Mercado Abierto se reunirá los próximos 9 y 10 de diciembre para determinar los tipos de interés, ubicados actualmente entre el 3,75 % y el 4 %, tras el recorte realizado el mes pasado, la segunda reducción desde diciembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los demócratas por demorar la aprobación en el Senado de un presupuesto temporal que permitiera reabrir el Gobierno, y advirtió que los datos de inflación y empleo correspondientes a octubre podrían no publicarse nunca.