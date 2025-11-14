El CAC-40 cierra en negativo (-0,76 %), pero termina la semana con notables ganancias

De entre los 40 títulos, 37 terminaron hoy en rojo y tres en verde, en medio de los temores a que la Reserva Federal estadounidense (Fed) no decida bajar los tipos de interés en diciembre, como esperaba el mercado.
El constructor automóviles Stellantis (-2,60 %), el operador de telecomunicaciones Orange (-2,16 %) y el grupo bancario Société Générale (-1,99 %) encabezaron las pérdidas de hoy en el CAC-40.
De los tres valores que cerraron en verde, destacaron el grupo de lujo LVMH, con un leve repunte (+0,03), y la petrolera TotalEnergies (+0,07 %).