El CAC-40 cierra en negativo (-0,76 %), pero termina la semana con notables ganancias

París, 14 nov (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes a la baja (-0,76 %), hasta los 8.170,09 puntos, en una semana que, no obstante, fue positiva para la plaza francesa, que subió un 2,80 %, gracias a las sólidas subidas del lunes, martes y miércoles.