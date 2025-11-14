El Frente Polisario reprocha a España haber cedido al "chantaje" de Marruecos en el Sáhara

Arabi habló en estos términos durante su intervención en una jornada celebrada en el Congreso español para conmemorar el 50 aniversario de la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, que firmaron el 14 de noviembre España, Marruecos y Mauritania para regular el Sáhara Occidental tras desaparecer la administración española.

España, criticó el dirigente, "hizo un abandono del pueblo saharaui y del territorio", dejando la puerta abierta "a una ocupación ilegal" de Marruecos y Mauritania.

Se refirió también a la reciente resolución de la ONU sobre la excolonia, que renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año y reforzó la propuesta autonomista de Rabat, para explicar que se trata de una resolución llena de contradicciones y que, en ningún caso, una medida impuesta de manera unilateral "puede ser nunca una opción".

La autodeterminación, advirtió Arabi, "no es una mercancía ni un arancel", es un derecho que pertenece "exclusivamente" al pueblo saharaui y al que no van a renunciar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este contexto, volvió a reiterar que ningún acuerdo comercial que la Unión Europea firme con Marruecos y que incluya los recursos naturales del Sáhara es legal a menos que tenga el consentimiento de los saharauis y, por tanto, van a denunciar el nuevo acuerdo, como ya hicieron con el del año pasado.