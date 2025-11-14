El Gobierno británico da marcha atrás en su plan de aumentar el impuesto a la renta

El primer ministro británico, Keir Starmer, y la titular de Economía, Rachel Reeves, han suspendido este plan -que hubiera supuesto romper la promesa electoral de no incrementar el impuesto- por temor a que la medida fuese recibida de manera negativa por los contribuyentes y algunos diputados laboristas, según el FT.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Estado a largo plazo han experimentado subidas, con un ascenso de la rentabilidad a 10 años de 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,54 %.

La decisión de cambiar de rumbo, tomada esta semana, se comunicó el miércoles a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) -encargada de supervisar las cuentas públicas- en un informe sobre las medidas importantes que Reeves anunciará en su Presupuesto.

La ministra de Economía busca alternativas para cubrir un déficit fiscal que los economistas estiman en unos 30.000 millones de libras (33.900 millones de euros).

La economía británica afronta una situación delicada. El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció un 0,1 % en el tercer trimestre del año -julio a septiembre-, según las cifras divulgadas el jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés).

La semana pasada, el Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años, al valorar que persisten las presiones inflacionarias.

La inflación ha alcanzado su punto máximo y el riesgo de una continua inflación se ha visto atenuado, según el banco, que está atento a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en septiembre fue del 3,8 %, por encima del objetivo del 2 %.

El próximo 19 de noviembre se conocerá la cifra de inflación correspondiente a octubre.

Además de una inflación alta, el Reino Unido tiene un fuerte nivel de endeudamiento.

Según recientes datos facilitados por la ONS, la deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no vistos desde los años sesenta.