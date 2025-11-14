El IBEX 35 pierde un 1,4 % y el nivel de los 16.400 puntos pendiente de la Fed y la IA

El selectivo español retrocedió 231,5 puntos, en la que fue su mayor caída desde septiembre, y cerró en 16.345,9 enteros. Pese a este retroceso, el balance semanal es positivo al sumar alrededor del 2,8 %. En lo que va de año, avanza el 40,97 %.
El IBEX 35 abría con pérdidas superiores al punto porcentual, que se fueron incrementando a lo largo de una sesión en la que Wall Street abrió con retrocesos, aunque al cierre de los mercados europeos, el SP&500 y el Nasdaq cotizaban ya con avances.
Los grupos Acciona y Acciona Energía lideraron las caídas al perder el 7,62 % y el 5,9 %, respectivamente, tras dar a conocer unas previsiones de negocio que fueron acogidas con dudas. Además, las inmobiliarias Merlin Properties y Colonial se dejaron más de un 5 % después de presentar unos resultados por debajo de lo esperado.
De los grandes valores, Banco Santander perdió el 2,71 %; BBVA, el 2,62 %; el grupo textil Inditex, el 0,41; mientras que la petrolera Repsol sumó el 0,09 %; la compañía energética Iberdrola el 0,33 %; y Telefónica el 0,46 %.
