El juicio preliminar contra propietarios de discoteca siniestrada comenzará el 12 de enero

Santo Domingo, 14 nov (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana fijó para el próximo 12 de enero el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, según se informó este viernes.