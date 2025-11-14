El Kospi surcoreano se desploma un 3 % por tecnológicas pese a revelarse acuerdos con EEUU

Cuando restaban dos horas de sesión, el Kospi perdía un 3,03 %, o 126,46 puntos, y se movía en 4.044,17 enteros, mientras que el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 1,69 %, 15,52 puntos, y se situaba en 902,85 unidades.

El parqué surcoreano arrancó la jornada con pérdidas de en torno al 2 %, contagiada por la caída en Wall Street, donde las dudas sobre el ritmo de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense(Fed) se han disparado tras la reapertura del Gobierno.

La publicación en horas posteriores de los detalles de los acuerdos comerciales alcanzados por Seúl y Washington tras la cumbre entre sus mandatarios el mes pasado en Corea del Sur no lograron levantar el ánimo de los inversores y, por el contrario, la plaza bursátil surcoreana acentuó su caída.

La mayoría de las empresas de gran capitalización local anotaban pérdidas, entre ellas el conglomerado Samsung Electronics, que se dejaba en torno a un 3,9 %, o el segundo mayor fabricante de semiconductores nacional, SK hynix, que caía más de un 6 %.

El mayor fabricante automovilístico surcoreano, Hyundai Motor, cedía un 1,4 % y el grupo financiero KB Financial, más de un 1 %.