El papa inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro

Diez años después de la apertura de la Clínica Madre de la Misericordia por deseo del papa Francisco para atender a personas en situación de pobreza, marginación o dificultades, un nuevo espacio ampliará la gama de servicios sanitarios que se brindan diariamente a quienes lo necesitan, explicó la Limosnería vaticana, el organismo que se encarga de poner en marcha los proyectos de caridad del pontífice.

El nuevo ambulatorio de San Martino, que empezará a funcionar este viernes, esta equipado con dos salas de exploración con tecnología de punta y un servicio de radiología que permite el diagnóstico rápido y preciso de neumonía, fracturas óseas, tumores, enfermedades degenerativas, cálculos renales y obstrucciones intestinales, "afecciones que suelen pasar desapercibidas para quienes viven en la pobreza".

Hasta ahora, en la Madre de la Misericordia se registraba unas 2.000 visitas médicas totalmente gratuitas cada mes gracias a la labor de 120 médicos, enfermeros y técnicos sanitarios voluntarios.

Son atendidas aproximadamente unas 10.000 personas pobres habituales de 139 nacionalidades diferentes y, hasta la fecha, se han proporcionado 102.060 servicios de asistencia y se han distribuido 141.200 dosis de medicamentos.

Gracias a estas dos clínicas ubicadas bajo la Columnata de Bernini, "las personas pobres seguirán recibiendo revisiones médicas generales y especializadas, consultas odontológicas, análisis de sangre y pruebas radiológicas y también proporcionarán prótesis dentales removibles, gafas y audífonos", ex`plican.