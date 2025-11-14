El presidente de Walmart, Doug McMillon, dejará el cargo en enero

Furner, de 51 años y que supervisa las operaciones en EE.UU. de más de 4.600 tiendas, comenzó trabajando para Walmart por horas en 1993, tras lo cual se ha desempeñado en diversos puestos de liderazgo en las áreas de comercialización, operaciones y abastecimiento.

Ha vivido y trabajado en varios países y se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Sam’s Club en Estados Unidos.

Igualmente, la compañía indicó en un comunicado que Furner también fue elegido miembro del Consejo de Administración de la empresa, con efecto inmediato. Mientras que McMillon, que se jubilará el 31 de enero, permanecerá en el Consejo hasta junio y seguirá asesorando a Furner hasta el año fiscal 2027

McMillon señaló en el comunicado conjunto que ha trabajado con Furner por más de 20 años y destacó su "curiosidad y perspicacia digital" lo que asegura, "combinadas con un profundo compromiso con nuestra gente y nuestra cultura, le permitirán llevarnos al siguiente nivel".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Furner, por su parte, agradeció al saliente presidente por su liderazgo y haber sido una guía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al adentrarnos en una nueva era del comercio minorista impulsada por la innovación y la IA, nuestro propósito y nuestra gente seguirán guiándonos", afirmó.

Walmart, que anunciará antes de fin de año al sustituto de Furner, está presente en 19 países y cuenta con unos 2,1 millones de empleados.