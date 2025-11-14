El presidente del Senado español concluye su visita a Argentina

Este viernes Rollán se reunió en el Palacio de la Legislatura de Buenos Aires con autoridades locales, con quienes trató la promoción del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya fase preparatoria se celebrará en Madrid en diciembre, y los vínculos institucionales entre ambos países.

Más tarde, la delegación mantuvo un almuerzo de trabajo con la Cámara Española de Comercio en Argentina, instancia en la que empresarios invitados expusieron su situación y sus perspectivas ante el nuevo marco regulatorio del Gobierno argentino.

Tras el encuentro con los empresarios, Rollán y parte de la delegación se reunieron con el diputado Fernando Iglesias para repasar la agenda parlamentaria bilateral.

En paralelo, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español mantuvo una reunión con representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en la que se abordaron el estado del acuerdo Unión Europea–Mercosur y la importancia del multilateralismo para la cooperación regional.

Rollán inició el jueves su actividad en Buenos Aires con una reunión con la vicepresidenta del Gobierno argentino y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, encuentro en el que ambos analizaron inversiones, comercio, presencia de empresas españolas, desarrollo turístico y el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En ese encuentro, celebrado en el despacho Presidencial del Palacio Legislativo, Rollán destacó la importancia de mantener los lazos entre España y Argentina para reforzar la interacción parlamentaria y trasladó a Villarruel la invitación para asistir al Foro Parlamentario Iberoamericano.

La reunión se amplió luego a la delegación española, a miembros de la Cámara argentina y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con quienes abordaron iniciativas legislativas relacionadas con la inteligencia artificial, inversiones en energías renovables y nucleares y posibles colaboraciones en los ámbitos cultural, educativo y tecnológico.

La jornada del jueves concluyó con una recepción en la residencia del embajador de España, Joaquín María de Arístegui, con instituciones de la colectividad española en Argentina.

Con las actividades de este viernes, la delegación del Senado de España puso fin a una visita de cuatro días a Uruguay y Argentina realizada en el marco de la organización del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya fase preparatoria se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 6 de diciembre.