El presidente surcoreano asistirá al G20 en Sudáfrica y viajará a EAU, Egipto y Turquía

El primer país de la gira de Lee será EAU, al que viajará el próximo lunes y donde permanecerá tres días, antes de continuar con su visita oficial a Egipto, que finalizará el viernes 21 de noviembre, según declaró el asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, en declaraciones recogidas por Yonhap.

Posteriormente, Lee visitará Sudáfrica, donde asistirá a la reunión del G20 en la ciudad de Johannesburgo.

Ese encuentro no contará con la presencia de ningún representante de Estados Unidos, según anunció la pasada semana su presidente, Donald Trump, quien argumentó que Sudáfrica está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

El presidente surcoreano finalizará su viaje en Turquía, donde tiene previsto estar dos días, y regresar finalmente a su país el 26 de noviembre.

