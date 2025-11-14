El Salvador anuncia sistema de telemedicina junto a Google que se apoya en IA

"Para nosotros es algo importantísimo, realmente nos sentimos felices de ser, no sé si me estoy atreviendo a decir mucho, creo que los primeros en el mundo en hacer algo de este tamaño, de este nivel y a veces me da un poco de miedo cuando decimos somos los primeros de todo el mundo", dijo Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

De acuerdo con Bukele, el uso será "opcional" y que no implica el cierre de hospitales o clínicas del sistema del Ministerio de Salud e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Paco Cuevas, representante de Google Cloud, señaló que con la aplicación para teléfonos inteligentes "doctorsvapp" los salvadoreños "tendrán a la disposición atención médica 24/7" y "la inteligencia artificial apoyará al médico para proporcionar datos complementarios según los síntomas".

Cuevas sostuvo que la inteligencia artificial "permitirá dejar de lado el trabajo repetitivo y monótono para dar paso a brindar una atención más cálida al paciente. Además de elevar el nivel de asertividad en el diagnóstico clínico".

Por su parte, Juan Cerna, médico y cuyo papel en el proyecto no se explicó, aseguró que "además de una atención médica y un diagnóstico oportuno, los salvadoreños que utilicen doctorsvapp tendrán acceso gratuito a medicamentos en más de 350 farmacias, más de 75 laboratorios clínicos y más de 35 centros de imágenes".

La atención en este sistema estará disponible inicialmente para personas entre 18 y 30 años.

El 29 de agosto de 2023 se conoció mediante un comunicado que el Gobierno de El Salvador y Google Cloud llegaron a un acuerdo de 7 años para "apoyar al país en su camino para convertirse en un centro tecnológico en América Central".

Se indicó que, en materia de salud, "El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de IA de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud de las personas - incluyendo comunidades enteras - en todo el país".

En septiembre de ese año, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó una normativa que indica que el Estado de El Salvador deberá destinar al menos 500 millones de dólares para implementar esta "alianza estratégica" con Google.

La información relacionada con este cuerdo entre El Salvador y Google se encuentra bajo reserva.