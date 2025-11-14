El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán viajará a China este domingo

Una portavoz del Ministerio de Finanzas, Alma Laiadhi, anunció el viaje y la participación en ese formato, que según dijo "hace posible un intercambio a nivel gubernamental sobre la situación macroeconómica, la política en Alemania y en China, la cooperación en formatos multilaterales y la cooperación estratégica precisamente en el ámbito financiero".

Para Klingbeil, las prioridades a tratar son "el orden comercial basado en reglas, los controles de exportación, las materias primas, Ucrania y otros temas centrales de la actualidad", agregó.

La portavoz dijo también que el ministro irá acompañado por una delegación de la industria financiera alemana y que su viaje ha sido coordenado de antemano tanto con el canciller, Friedrich Merz, como con otros socios europeos.

El miércoles 19 de noviembre Klingbeil se desplazará a Shanghái, donde se reunirá con representantes de empresas alemanas activas en China y de ahí viajará a Singapur al día siguiente, antes de regresar a Berlín, continuó la portavoz.

Preguntado por la significación de este viaje después de las tensiones con Pekín de las últimas semanas, el portavoz adjunto de la cancillería, Steffen Meyer, afirmó en la misma rueda de prensa que se trata de una visita que se estaba preparando desde hacía tiempo y que no está relacionado con el desencuentro reciente.

"Para el canciller y para todo el Gobierno es muy bueno que el ministro vaya y lleve a cabo estas conversaciones. Lo apoyamos mucho", enfatizó Meyer.

Por su parte, un representante del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, recordó que después de la suspensión de su viaje a Pekín Wadephul ya ha conversado por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, en lo que fue un diálogo "muy constructivo".

Resaltó que el viaje cancelado se llevará a cabo "pronto", según el consenso existente entre ambas partes.

La visita se suspendió oficialmente por la parte alemana porque debido a "conflictos de agenda" no había suficientes altos cargos chinos que pudiesen reunirse con Wadephul.

Éste se había atraído previamente críticas de Pekín con unas declaraciones sobre Taiwán.