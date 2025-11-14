Estatal eléctrica prevé apagones simultáneos en cerca de la mitad de Cuba este viernes

Casi el 60 % de la provincia de Santiago de Cuba (este), la segunda del país, continúa sin electricidad dos semanas después del paso del huracán Melissa por la región.

El Gobierno de Cuba consideró que, 16 días después del paso del ciclón, la situación de la zona afectada es “compleja y difícil”.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, refirió en su informe diario que 140 megavatios (MW) están “afectados” en cuatro de las cinco provincias del este impactadas por el potente huracán hace dos semanas.

Melissa provocó daños en las provincias orientales, no tanto en los bloques de generación como en las líneas de distribución.

A ello se suma la incapacidad para generar la energía que demandan los hogares y la economía, por lo que se mantendrá los habituales cortes en el suministro en las zonas no afectadas por Melissa (el centro y el oeste).

La estatal estima para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación para estas zonas de 1.721 MW para una demanda pico de 3.000 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.279 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.349 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno al 40 % del mix energético.

Además, 80 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de trece no están operativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.