Exsenadora de oposición desiste de buscar candidatura a alcaldía de la capital paraguaya

"Nuestras dos candidatas son buenísimas", declaró González a la radio Monumental en alusión a Soledad Núñez, quien fue ministra Urbanismo, Vivienda y Hábitat y se presentó como fórmula del ahora excandidato presidencial opositor Efraín Alegre en los comicios de abril de 2023, y Johanna Ortega, representante en la Cámara Baja del partido País Solidario.

En julio pasado, los partidos Patria Querida y Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como líderes de oposición, pidieron adelantar las elecciones municipales en Asunción en medio de un escándalo por el manejo del presupuesto en la capital paraguaya -que derivó finalmente en renuncia del intendente oficialista Óscar Rodríguez- y presentaron como su candidata a González.

La dimisión de Rodríguez, quien fue reemplazado por su correligionario y entonces concejal Luis Bello, evitó la convocatoria a unos comicios anticipados.

Consultada por las aspiraciones de las dos opositoras, la exlegisladora consideró que no tendría "por qué sacar una ficha sorpresiva ni mucho menos en esta coyuntura".

"Cedo esa candidatura de coyuntura por ser un soldado en las filas opositoras", dijo.

La política agregó que no cree en los "liderazgos mesiánicos", al considerar que "un equipo va a ganar Asunción" y por eso es importante "no prescindir de ningún actor".

Núñez y Ortega afirmaron este viernes a medios locales que están dispuestas a ser evaluadas mediante encuestas para definir la candidatura a la alcaldía capitalina.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estableció oficialmente el 4 de octubre de 2026 como la fecha para las elecciones municipales en el país.

Previamente, el 7 de junio de 2026, los partidos, movimientos políticos y concertaciones deberán celebrar elecciones internas simultáneas de las que saldrán los candidatos para las municipales.