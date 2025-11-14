FundéuRAE: "referendo" y "referéndum", formas correctas

Es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como “Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum”, “Conozca si se puede o no votar en el referendo con documentos caducados” o “El alcalde de Múnich celebra la victoria en referendo para postularse a los Juegos Olímpicos”.

La “Ortografía de la lengua española” señala que, a partir de algunos latinismos que se han incorporado al español manteniendo la terminación etimológica (“referéndum”), se han creado variantes españolizadas acabadas en “-o” (“referendo”). Ambas formas son válidas, de acuerdo con el diccionario académico, siendo la grafía que acaba en “-um” la más utilizada.

Por tanto, todos los ejemplos anteriores son adecuados.

En cuanto al plural, “referendos” es el de “referendo”, mientras que “referéndums” lo es de “referéndum”. Debe evitarse el uso de “referenda” (plural en latín, y el que también se emplea en inglés y en otros idiomas) como plural de “referéndum”: “Pide al país que solo haga referendos/referéndums para reformas constitucionales” y no “Pide al país que solo haga referenda para reformas constitucionales”.

Se recuerda también que las palabras llanas que acaban en varias consonantes cualesquiera deben llevar tilde, incluso si la última es “s” o “n”, por lo que lo apropiado es escribir “referéndums” y no “referendums”.

