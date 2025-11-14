Juez de EEUU aprobará acuerdo multimillonario de Purdue Pharma con víctimas de opioides

Según un documento del juez Sean H. Lane, del Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, las pruebas y los argumentos presentados por los demandantes cumplen los requisitos para que la corte "dicte una orden de confirmación" del pacto.

Como parte del acuerdo, la empresa tendrá que pagar hasta 7.400 millones de dólares para resolver las miles de demandas que la acusan de crear una crisis de adicción a los opioides en el país.

Las primeras demandas contra Purdue llegaron hace más de 20 años, y en ellas los afectados acusaban a la farmacéutica de vender como un medicamento no adictivo el analgésico opioide Oxycontin, origen de una epidemia de adicciones que persiste como una de las grandes crisis sanitarias del país.

La compañía se declaró en quiebra en 2019 para hacer frente a las demandas por los estragos producidos por la prescripción descontrolada de Oxycontin.

El pacto, propuesto en enero pero que necesitaba el visto bueno de la corte, entregará fondos a los estados participantes, gobiernos locales, víctimas y otros que previamente han demandado a Purdue Pharma o a sus propietarios, la poderosa familia Sackler.

Purdue aportará de manera inmediata 900 millones de dólares y posteriormente se disolverá para renacer como una empresa de beneficio público llamada Knoa Pharma, según The New York Times.

En la audiencia de hoy, los abogados de Purdue Pharma sugirieron que los pagos por parte de la farmacéutica podrían comenzar el próximo marzo o abril.

Esta nueva compañía fabricará cantidades limitadas de analgésicos opioides, además de medicinas para revertir las sobredosis causadas por este tipo de drogas, de acuerdo con el rotativo.

Las víctimas, muchas de ellas familiares de supervivientes de esta adicción, según el NYT, podrán recibir una indemnización de la empresa presentando pruebas de que sus lesiones han sido causadas por un opiáceo de Purdue.